盼了12年的柳芳珠女士，完成換腎手術，為了回饋社會，也簽立了「器捐同意卡」，希望將大愛分享給他人。（張穎齊攝）

盼了12年的柳芳珠女士（右五），完成換腎手術，為了回饋社會，也簽立了「器捐同意卡」，並熱情出席支持器捐的活動。（張穎齊攝）

「這顆腎，盼了12年！」現年55歲的柳芳珠，43歲因為懷孕時，罹患子癲前症而傷到腎臟，便開始洗腎度日，造成生活諸多不便，心情陷入低潮。原以為這輩子都可能洗腎的她，今年終於等到腎臟捐贈，並順利移植成功，重獲新生的她激動表示「如今我受惠了，未來我也要回饋社會，能捐的器官都捐！」

柳芳珠12年來因為需要固定洗腎，導致生活作息常被打亂，長期遭受病痛的折磨，在一次偶然的機會獲得腎臟配對，進行了器官移植，移植後彷彿重生，柳芳珠滿懷感恩的心，出席基隆長庚醫院與基隆市衛生局、財團法人器官捐贈移植登錄中心共同舉辦的器捐活動，簽立了「器捐同意卡」。

「以前洗腎洗到臉都黑了！」柳芳珠表示，過去洗腎，讓她十分鬱悶，氣色都很差，當接到基隆長庚醫院通知可以換腎時，她喜出望外，在換了腎後，體力和皮膚都變好，臉也白了回來，重獲新生的感覺真的很奇妙，令她恨不得讓所有人都知道這個好消息。

她說，如今的她能自由自在地出門，生活也變方便，讓她由衷感謝捐贈者和家屬的大愛，也使得她決定把這份愛擴散出去，於是決定也簽下器官捐贈的同意卡，希望未來也能將自己可以用的器官，都分享給他人，「施與受一樣有福！」

基隆長庚醫院社工周政仁表示，院方每年平均約有6至7名的捐贈者，這幾年主要是腎臟、肝臟的移植，每年平均約有2顆腎臟和1粒肝臟，希望大家支持器官捐贈，讓大愛可以蔓延社會。

(中時 )