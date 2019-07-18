行政院上午通過「農業保險法」草案，其中將擴大農保範圍，不以天災為限，並涵蓋植物疫病、蟲害損失；依據草案規定，將建立危險分散機 制，成立農保基金，以累積巨災準備金，避免農民得「看天吃飯」。

農委會農業金融局長李聰勇說，農業保險自2015年試辦至今，目前已累積15個品項，20張保單，投保2萬9000件，面積4萬7000公頃。這次農業保險法立法重點包括擴大保障範圍：保險事故不以天然災害為限，可包括疫病、蟲害等。

農委會表示，專法也建置雙軌保險人運作機制：依產業特性及政策需要，由保險業或經主管機關許可之農會、漁會擔任保險人，以善用保險業經營效率及農漁會貼近農漁民優點。

在危險分散機制方面，草案規定得成立財團法人基金，網羅專業人才以管理及執行危險分散機制、建立農業保險資料庫、培訓勘損人員及宣導、推廣等事宜；並得運用保險業再保險機制，減輕政府承擔風險負擔，明定危險分散機制之法源依據，相關細節授權以子法訂定。

在農保補助保險費並調整現金救助方面農委會副主委陳駿季表示，當有政策需要，要強制保險時，保費就會因應地方政府財政，農民保費支付就不會到50％，地方政府也會支出。

他並說，現在農損都是由天然災害救助辦法的現金救助來支應，在在農業保險在起步，覆蓋率9.71％，並未覆蓋到全部作物，所以現行制度在走時，還是雙軌併行，有加保險是多一份保障，但當覆蓋率到一定程度時，天然災害救助辦法方向額度會視實際狀況調整。

陳駿季指出，成立農保基金最大的好處，能提供再保機制，結合現有保險公司一起向國外再保，本身基金有一定規模，初期政府會投入，但財政紀律法在去年4月10日通過，未來看實際保險額度，才會在年度上編列預算，不是一開始就有政府基金投入。

此外，農委會也說，農保試辦以來理賠方面，累計理賠件數907件、理賠金額達8919萬元，驗證了農業保險具有集合多數農民的保費，填補個別農民損失的功能，在農業保險立法完成後，將儘速訂定相關子法規，建立完善的運作制度，全面推動農業保險，提高保險覆蓋率，穩定廣大農民收入。

(中時 )