台中市旱溪沿岸松竹路至太原路段自行車道多處損壞，暑假期間民眾前往騎車或跑步險象環生；市議員曾朝榮及江肇國接獲民眾陳情，發現自行車道硬體多處損壞，且未見任何警告或防護措施，市府豈能視若無睹？台中市政府交通局指出，將要求施工廠商加強工程進度，預計於8月中旬前完成。

江肇國痛批說，旱溪自行車道開放以來，早晚都有許多民眾前往運動，近年路跑風氣盛行，卻發現自行車道硬體設施多處損壞，數月仍未修復非常危險；自行車道橋下段地面積了一層厚厚泥土和垃圾，遇下雨就泥濘不堪，車道木條也有多處斷裂損毀、鋼釘外露等，險象環生。

曾朝榮指出，北屯旱溪沿岸松竹路至太原路段的自行車道，好幾個月前就出現多處破損情形，再來又進入颱風旺季，將會危及市民行駛的安全；經多次反映市府從未重視改善，甚至出現亂倒垃圾影響市容觀瞻飽受民眾詬病。他要求市府應定期維護、整修避免成為髒亂點浪費公帑。

交通局表示，目前松竹二號橋頭（松竹路旱溪東路口）正辦理旱溪自行車道平台鋪面改善工程，將原木板鋪面改為混泥土鋪面，原定於7月上旬前完工；因施工期間受下雨天候影響進度，導致完工日期延後，市府已要求廠商加強工程進度，預計於8月中旬前完成。

交通局強調，另該段自行車道平台底部作為橫樑支撐木料年久失修，導致面層板材無法妥善固定，鋪面持續有破損產生；該局除加強派員巡查辦理零星維修外，將於今年下半年及109年陸續進行水景玫瑰公園對面平台及太原路平台的鋪面改善工程，提升市民騎乘安全。

(中時 )