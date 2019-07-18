目前正在陸軍官校受訓的大學儲備軍官訓練團學員傳出爆發群聚流感。近日校方發現受訓學員陸續產生發燒咳嗽症狀，校內傳出感染人數已經超過5、60名，由於人數眾多，校方立刻向高雄市衛生局通報，衛生局上午已經派員進入校內消毒頭投藥，陸軍司令部也證實，確時有多人感染流感，但狀況已經控制。

據了解，陸軍官校數日前就有少數通報的感冒人數，但是這兩天病例突然增多，經過國防部軍醫局及高雄總醫院派員篩檢，證實患者主要集中於大學儲備軍官訓練團學員，疑似有流感群聚感染的可能。

軍醫局派員前往進行先期處置後，一點也不敢大意，昨晚立刻通報高雄市衛生局，衛生局上午已經派防疫人員進入校園調查，據了解人數相當多，但是否有外傳60多名，軍方表示不能公布。

目前校方已將所有學員隔離在寢室內，並派專人照護病況較重者，其餘輕症者也都禁止前往餐廳用餐，而必須前往特定區用餐。

衛生局則在今天開始將展開2周監控期，並派員並到陸軍官校進行衛教宣導、要求清理洗手檯等設備及環境，並備妥口罩、酒精、漂白水，尤其口罩患者每天要更換，受感染者也必須接受醫院5天份克流感藥物治療。軍方表示，有一些症狀不一定都是流感，目前仍需配合快篩、診斷才確診。

(中時電子報)