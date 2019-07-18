一聲巨響後，重機連人帶車向前噴飛。(翻攝한문철 TV)

南韓日前發生一起死亡車禍，一名汽車駕駛行經一段濱海的公路時欲切換車道，突遭一輛超速重機從後方追撞，重機騎士直接向前飛過車頂，在空中轉一圈後重摔，傷重不治。

韓國律師韓文哲本月7日在個人Youtube頻道《한문철 TV7》上分享了一段行車紀錄器影片，並指出一輛汽車行駛在速限70公里的公路上，行經始華防潮堤大阜島路段時打算變換車道，沒想到剛切換過去沒多久，車子就遭後方一輛超速重機追撞，車身劇烈晃動、零件噴飛。

影片中看到，汽車駕駛原先開在左側車道，因前方有車輛，欲切換到右側車道，而當時車後遠方有輛重機疾駛而來，從車後行車紀錄器影像可見，重機疑似嚴重超速，加上未注意前方，竟毫無煞車直接追撞汽車，傳出一聲巨響後，重機撞連車帶人向前噴飛數十公尺，重機騎士在半空中轉了一圈後重摔在地上，當場傷重身亡。

韓文哲表示，由於事發經過太過驚悚，「很猶豫要不要公開這段影片，為了要告訴大家嚴重超速會造成的後果，最後才決定公開，也已經取得汽車駕駛的同意」，也希望不要再有類似的事件發生。

(中時電子報)