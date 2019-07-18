在台灣美食展「藝鳴驚人」主題館中，莊淑媚老師製作的釋迦翻糖蛋糕，令人驚艷。（圖／台灣觀光協會）

年度美食盛會「2019台灣美食展」即將於7月26日至29日在台北世貿一館隆重登場，主辦單位台灣觀光協會年年創新，除以文化為基底結合互動體驗與公益活動策展，今年並突破以往的展出模式，規劃許多兼具知性與趣味的食育活動，同時打造新亮點與賣點，並設計「填問卷抽好康」活動，凡入場民眾填寫完成大會問卷，即可赴大會舞台區參加APP互動遊戲抽獎活動，號召更多民眾走入會場認識台灣美食，4天展期目標吸引17萬人次入場參觀。

本屆台灣美食展農委會設計「台灣農業館」，展出台灣在地當季食材與美味蔬果。（圖／台灣觀光協會）

文化部在台灣美食展期間，集結轄下五大博物館所的珍藏，透過美食與文創器皿的搭配，讓藝術與生活結合。（圖／台灣觀光協會）

交通部觀光局在美食展將設《國家風景區美食主題館-鎮點台灣》，集結所有國家風景區、小鎮伴手禮、小鎮美食，以及全台12大冰品店展出。（圖／台灣觀光協會）

今年台灣美食展擴大辦理廚藝教室體驗活動，增闢為兩個教室，讓更多的民眾可以報名，在專業廚師的指導下，自己動手做料理。（圖／台灣觀光協會）

日本富山縣滑川市組團參加本屆台灣美食展，並特別空運富山灣特產「螢烏賊」將於現場現炸天婦羅，非常稀有。（圖／台灣觀光協會）

2019台灣美食展將於7月26日至29日在台北世貿一館隆重登場，現場將邀請廚師大秀果雕、翻糖、藝術麵包及拉糖技藝。（圖／台灣觀光協會）

2019台灣美食展將請到各領域達人在「藝鳴驚人館」大顯身手，其中裴志偉將在現場示範製作的柿子藝術麵包。（圖／台灣觀光協會）

為強化國際宣傳，台灣觀光協會今年並邀請日本時尚帥主廚速水茂虎道，擔任台灣美食展宣傳大使。（圖／台灣觀光協會）

本屆台灣美食展除觀光局、農委會、客委會、經濟部商業司、文化部與財政部等政府六大部會於現場設置主題館，國內觀光飯店與餐飲集團亦都於現場設手攤展出，並推出各種餐飲甚至住宿優惠券於美食展現場強力促銷。其他亮點還包括：今年首度增設「台灣主題館」、擴大舉辦「廚藝教室」，設置「藝鳴驚人館」，以及舉辦「捐血贈門票」公益活動。另外，今年美食展更首度設「日本美食館」，集結10個日本單位為觀展民眾帶來各式各樣的日本美食體驗。

本屆台灣美食展首度新設的「台灣美食館」，主要目的在呈現台灣各地落地生根的多元文化、族群料理特色。展出內容包含原住民料理、台灣菜、客家菜、粵菜、江浙菜、川菜、湘菜、滬菜、京菜，以及象徵台灣與各國食材、飲食文化、飲食潮流持續激盪創新而產生的創新台灣料理。

「台灣美食館」現場除了靜態的圖文介紹與各菜系代表菜餚的展示外，展期間，每一天都有各菜系名廚來到現場烹飪具代表性的菜餚，大秀廚藝，如：米其林一星亞都麗緻〈天香樓〉主廚楊光宗也會在場炫技。想要一睹名廚風範與名菜料理技法、並和名廚近距離互動，不要錯過今年特別規劃的台灣美食館。

鑑於去年美食展的「廚藝教室」引爆人潮，今年台灣美食展決定增闢為兩個教室，讓更多的民眾可以報名，在專業廚師的指導下，自己動手做料理。而去年同樣大受歡迎的「大師講座」，今年則請到「廚藝界台灣之光」如〈法朋烘焙甜點坊」主廚李依錫、2019世界柑橘類果醬大賽雙金大獎的得主柯亞，現身說法分享廚藝心得與並示範技法。

「藝鳴驚人館」是今年台灣美食展非看不可的特色主題館，台灣觀光協會以「食材的文藝復興」為主題，呈現食材與藝術結合之美，分別邀請到專攻翻糖、果雕和藝術麵包的莊淑媚、高世達和裴志偉等國際級大師出席，現場也帶來翻糖「釋迦」、果雕「台灣優質酒類OMAR」及藝術麵包「柿子」等令現場驚呼的精緻作品，介紹並宣傳藝鳴驚人館的亮點與技法展演活動，讓參展民眾親身感受平常看不到的「食藝」。這些征戰世界大賽的台灣之光們於舞台定時現場展演，讓民眾看到蔬果雕刻，及新增翻糖、拉糖及藝術麵包等四個項目的精湛技藝。

美食展集結全台各地好玩、好吃、好買與好康，各個展館提供多樣的體驗內容和講座活動，絕對值得大家進場參觀，細細品嚐台灣美食多元的風貌。當然，台灣美食展有得吃也有得拿，民眾只要憑當日門票票根及完成大會電子問卷的畫面截圖，即可至大會舞台參加遊戲抽獎活動，獎品內容包括高級飯店住宿券、泡湯券、遊樂園門票及各式餐飲券等好禮。

為強化國際宣傳，台灣觀光協會今年並邀請日本時尚帥主廚速水茂虎道，擔任台灣美食展宣傳大使，而他也將於7月27日在展場現身。台灣美食百百種，為了讓宣傳大使能嚐到最道地台灣味，民眾可以投票推介自己最想推薦給速水茂虎道品嚐的料理，除了投票，7／27（六）並還有機會親自在美食展現場與速水茂虎道一起吃美食喔。即日起至7／24日（三）可參加本活動，每人每日僅可投票乙次，每次需投完三個料理後分享至FB，才算投票完成並參加抽獎，中獎名單將於7／25（四）12點公布。

而為響應公益，今年美食展首度舉辦「捐血贈門票」活動，即日起至7月25日民眾在大臺北地區17個捐血點捐血即贈門票，一人最多兩張。而7月26日當天上午10點至傍俛5點，在臺北世貿一館16出口亦有捐血車讓民眾共襄盛舉作公益。

台灣觀光協會祕書長吳朝彥表示，延續上屆的精神，今年台灣美食展除了為期4天的實體展會，也同步將8月訂為「台灣美食月」，擴大邀請全台各地飯店與餐廳加入響應美食月，延續全台美食熱潮。

台灣美食展門票原價200元，即日起至7月25日，只要到ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Life-ET、OK超商OK.go及udn售票網預購台灣美食展門票，就能享有每張新台幣180元的預售優惠。

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