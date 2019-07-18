「京都動畫」公司(京阿尼)位於京都的工作室遭縱火的消息震驚了世界各國的動漫迷，這則消息到18日下午已上了微博熱搜的第3名。有日本網友惋惜說，「死者的生命、未來，以及創造力都無法挽回了，畜生！」

「京都動畫」公司(京阿尼)位於京都的工作室遭縱火的消息震驚了世界各國的動漫迷，這則消息到18日下午已上了微博熱搜。（圖擷取自微博）

還有網友說，「好想哭呀！」「因縱火造成死傷實在不可原諒，真的個垃圾！」「這是蓄意謀殺！」「應該判死刑」。

動漫製作公司京阿尼位於京都市伏見區的工作室18日上午10點半過後發生大火。有目擊者指出，疑似被灑了汽油。 消防局指出，上午接獲附近鄰居的通報表示，「聽到1樓傳出爆炸聲且冒出濃煙」。

京都府伏見警署表示，下午2點的統計共有1人死亡，10人輕傷、20人受傷，還傳出有多人死亡，3層樓的建築物全部燒毁。日警指出，有男性拿著似汽油的液體向工作室灑，縱火後立刻逃離現場，當時有京都動畫的員工追他，警備員當場將他制伏。警方指出，縱火嫌犯也受到輕微的燒傷，但沒有生命危險，他已承認縱火。

從火災現場救出的30至50多歲的受害人被分送到京都的5家醫院急救。現場出動了49輛消防車救火，火勢到下午2點已受控制，但屋內還有許多人等待救援。

該公司創業於昭和56年(1981年)，總公司設在京都府宇治市，從事動漫製作及周邊商品銷售等業務，也培養製作動漫的工作人員。

(中時 )