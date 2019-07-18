家具損壞修繕材料開賣囉！台中市寶之林廢棄家具再生中心即日起推出「廢棄家具素材專區」，販售DIY修繕素材，包括實木類角(板)材、強化玻璃、大理石板等，並貼心提供簡易代加工服務，讓老舊損壞的家具煥然一新；此外，「台中購物節」活動期間，廢棄家具素材全面8折，歡迎民眾參觀購買。

環保局表示，寶之林廢棄家具再生中心自民國91年成立至今，主要販售修復完成的再生家具，並作為環境教育推廣場域，宣導廢棄物再利用，達到垃圾減量。

環保局為滿足民眾DIY修繕家具需求，即日起推出「廢棄家具素材專區」，販售實木類角(板)材、強化玻璃、大理石板等素材，以及古甕、未修繕的古式家具等，並附有簡易代加工服務，提供消費者多元選擇。

環保局長吳志超說，為推廣「修復代替丟棄」的觀念，寶之林再生中心配合「台中購物節」，活動期間「廢棄家具素材」全面8折，全館消費累計滿500元，即可登錄發票參加抽獎，有機會抽中千萬豪宅、百萬名車等大獎，歡迎民眾踴躍參觀購買。

(中時 )