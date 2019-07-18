本週登場的年度高球男子四大賽最終章英國公開賽話題性十足，眾家好手提前趕赴比賽場地適應環境外還各擁爭冠絕招，在這充滿歷史與故事的第148屆賽事中，將渾身解數角逐金盃！

英國公開賽始於1860年，是歷史最悠久的四大賽，僅在一次世界大戰期間的1915到1919年間與二戰的1940到1945年間停賽，賽事固定於每年七月第三週週末舉行。比賽並未固定於某一特定場地舉行，本屆場地為北愛爾蘭的皇家波特拉許球場。1920年以前爭冠主導權多為歐洲球手，隨後轉移到美籍球員，中間雖曾短暫再由其他國家好手占據一段期間，但仍回到美國選手主導情勢迄今。

賽事著名的相關話題，有鑲嵌銀牌的紅皮帶為冠軍獎品，之後被聞名全世界的葡萄壺獎盃(Claret Jug Trophy)替代沿用至今。賽史初期的Tom Morris父子檔聯手囊括過8次冠軍傳為佳話，小Morris更是寫下1868年起的四連霸紀錄，之後也有多位球手分別創下二連霸或三連霸，但奇妙的是，自從2005老虎伍茲與2007的Pádraig Harrington達成二連霸後，近十年間再無人有辦法連續兩屆衛冕成功。

為了爭取佳績，不少今年度狀況不錯的好手都提前到達會場備戰。老虎伍茲更是為適應時差已經提早數日提前起床適應生理時鐘，並在社群直播軟體發言表示：「這便是為了贏的目標而做的努力！」科普卡則是以更換原來夥伴，改以熟悉環境的當地籍桿弟搭檔為秘密武器，要以知己知彼百戰百勝來力抗其他好手。面對此賽事眾球王可說格外積極！

也因為近年無人完成連霸，已經開盤的運彩賠率中，無論冠軍或首輪最低桿玩法，都以「其他」為熱門選項，其中奪冠的「其他」賠率不低有2.50甚是吸引人，彩迷可以考慮。若看好近況不錯的排名在前好手，則推薦賠率20.00倍內的R.麥克羅伊(8.00倍)、B.科普卡(10.00倍)、D.強生(15.00倍)、T.伍茲(15.00倍)、瓊.拉姆(15.00倍)、J.羅斯(15.00倍)；去年冠軍F.莫利納里還以22.00倍排在這些名單其後，真可謂人人有希望，個個沒把握！

英國公開賽同樣有提供「72洞桿數配對賽」玩法，歡迎喜歡高球的朋友共襄盛舉！

(中時電子報)