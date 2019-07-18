台科大、屏科大、雲科大談史上最大大學合併案。（潘建志攝）

史上最大大學合併！日前台灣科技大學和屏東科技大學傳出合併消息，沒想到又出現「第三者」雲林科技大學。18日上午3校校長在屏科大舉行會議，宣布將進行三校合併，是台灣史上最大大學合併案。若合併成功後，將可能超越台大成為學生數最多的大學。

台科大和屏科大日前傳出合併消息，震驚高教，兩校也組成合校小組並進行交流，沒想到現又傳出將加入雲科大，成為台灣首件橫跨北、中、南的大專院校合併案，教育部已知情，並樂觀其成。

18日3校校長在屏科大舉行會議，台科大校長廖慶榮說，之前和屏科大談合併時，就已預留伏筆，若有其他學校合適也能加入合併。上周遇到雲科大校長楊能舒，討論之後，決定加入雲科大，一起打造台灣「旗鑑級」的科技大學。

楊能舒表示，3校各有特色，各有相同與相異科系，併校後能互補，碰撞出新火花，也因為學校規模夠大，更有競爭力，也能建立台灣高校合併契機，建立新的典範。屏科大校長戴昌賢說，加入雲科大，希望達到1加1加1大於4的效應。

若未來3校合併成功後，學生數將有3萬2000多人，微幅超過台大成為全台第一；老師數有1200多位，僅次於台大，超過清大及交大，和成大差不多。3校希望合併後能整併資源，擴大規模，更具國際競爭力。

(中時 )