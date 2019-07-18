2019非洲國家盃本週末將上演冠軍戰，曼城中場馬雷斯（Riyad Mahrez）領軍的阿爾及利亞，和利物浦射手馬內（Sadio Mané）掛帥的塞內加爾角逐錦標，兩名當家球星的對決，彷彿成了英超爭霸戰的番外編。

兩隊在小組賽已經交過手，阿爾及利亞憑前鋒貝雷里（Youcef Belaïli）的進球一箭定江山，3連勝首名晉級淘汰賽，塞內加爾則以2勝1敗次名出線。但前進決賽的路上反而是阿爾及利亞更為艱辛，16強3：0輕取幾內亞後，8強碰上2015年冠軍象牙海岸，苦戰至PK賽驚險晉級，4強再遇3屆冠軍奈及利亞，直到傷停補時5分鐘，馬雷斯一記漂亮自由球破網，才以2：1收下勝利。

塞內加爾則是靠著堅強防守一路殺入決賽，小組賽不敵阿爾及利亞是唯一敗績，也是丟掉的唯一一球，16強和8強先後以1：0淘汰烏干達和貝南，4強對決2004年冠軍突尼西亞，進入加時賽後憑對手的烏龍球再以1：0的勝利挺進決賽。

馬雷斯擁有2個英超冠軍，足總盃、聯賽盃和社區盾都各贏了一次；馬內今年為利物浦爭奪英超冠軍失利，但抱回了歐冠錦標，在薩爾斯堡紅牛也曾贏得奧地利甲級聯賽冠軍，兩人在俱樂部都已證明自己的實力，唯獨缺少一座國際賽獎盃，非洲國家盃終局之戰，正好為兩人搭建了最佳舞台。除了冠軍和大會最佳球員的競爭外，兩人目前都以3個進球在得分榜上並列第2，僅次於5球的奈及利亞前鋒伊加洛（Odion Ighalo），3人都有機會爭奪大會的進球王，但以國際大賽冠軍戰通常進球較少的特性，領先2球的伊加洛搶下進球王機會略高一些。

回顧前31屆非洲盃決賽，有19屆都開出2.5球小分，比率61.3%，如果只計算最近10屆，出現小分的比率更高達70%（7屆），在上屆（2017）喀麥隆2：1擊敗埃及奪冠以前的6屆決賽，更是全部小分，其中3次0：0、3次1：0。以兩隊本屆的防守表現來看（阿爾及利亞6場失2球、塞內加爾6場失1球），決賽開小分的機會很高，甚至可以往1.5球小的方向考慮。稍稍看好塞內加爾首嘗冠軍，正確比數可包下1：0、0：0和0：1，增加中獎機會。

(中時電子報)