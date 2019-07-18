財政部今天在行政院會報告去年度所得稅結算申報辦理情形，其中因稅制優化等方案，全國共有542萬戶有感受惠，國庫短收145.38億元。不過，由於今年稅基擴大，薪資成長，稅收並未如原先預估減少495億元之多。

財政部表示，今年度所得稅結算申報在今年5月31日辦理完成。營利事業所得稅部分，總申報件數93.9萬件，較上年度91.7萬件，成長2.4％；總自繳稅額新台幣3,792.21億元，較上年度3,445.69億元，增加346.52億元，成長10％。綜合所得稅部分，總申報件數629.69萬件，較上年度630.55萬件，減少0.14％；自繳稅額扣除退稅額後，稅收淨額1,294.97億元，較上年度1,440.35億元，減少145.38億元，降幅10.09％。

財政部表示，稅收變動主要是去年起實施所得稅制優化方案，於兼顧租稅公平、經濟效率、稅政簡化及財政收入四大目標下，就不同納稅義務人及各類所得稅負分配作結構性調整，其中營所稅稅率由17％調高至20％，致去年度營所稅結算自繳稅額較上年度增加，但因去年度經濟成長率較上年度下降及上市櫃公司獲利減少，影響稅收增加情形。

至於綜所稅部分，則包括採行股利所得課稅新制、調降最高稅率為40％、調高4項扣除額，以及修正基本生活費比較基準及調高每人基本生活費額度，致去年度綜所稅結算申報淨稅收較上年度減少，但因去年上市櫃公司發放股利較上年增加11.8％，創歷史新高，及去年全體受僱員工每人每月總薪資平均較上年增加3.94％，綜所稅稅基大幅成長，所以稅收減少幅度較預期的495億元為低。

蘇揆在院會裁示時指出，所得稅占我國賦稅收入45％，是最重要的稅目，國家有穩定的財政收入，才能投入更多建設造福國人。去年度所得稅結算申報，由於4項扣除額的提高，大幅減輕薪資所得者、中低所得者以及育兒家庭的負擔，讓年薪40萬8千元、雙薪家庭年薪81萬6千元，或四口之家年薪123萬2千元以下的國人，都可以不用繳所得稅，共有542萬戶受惠。

(中時 )