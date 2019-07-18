第41屆威廉瓊斯盃前5天在彰化縣立體育館的賽事結束，移動日休兵一天之後，剩下4天的賽事從今天(7/18周四)開始在新莊體育館接續對戰。以下盤點目前各隊戰績並進行戰力分析，讓我們一起為中華隊接下來的4場比賽加油！

瓊斯盃本屆共有九支隊伍參賽，分別是加拿大、日本、中華藍、約旦、南韓、伊朗、中華白、印尼以及菲律賓，打完5天賽事目前菲律賓以5勝0敗的戰績一枝獨秀，緊追在後的是4勝1敗的南韓，接下來是日本和中華藍的3勝1敗，約旦以2勝3敗居中，中華白、印尼以及伊朗1勝3敗還有得拚，加拿大則是5場全敗敬陪末座。

瓊斯盃戰績一覽

球隊戰力方面，菲律賓派出專僱傭兵的Mighty Sports，陣中好手分別擁有NBA、韓職籃、俄歐聯…等聯賽經歷，實力明顯與其餘8隊不同級別，5場出賽平均淨勝對手高達22.6分，本屆冠軍獎落誰家已沒有懸念。約旦與南韓都是由國家隊的主力陣容出馬，兩軍水平和中華藍各有千秋。日本雖非國家隊一軍，但由B.League菁英所組成的國家培訓隊依舊堅強，開幕戰即以77:75取得勝利，給地主中華藍一個下馬威。

伊朗目前戰績雖然1勝3敗，但絕對不能因此而忽視，由於賽程安排，以國家二軍出征的伊朗首三日連續敗給菲律賓、中華藍以及南韓3支強隊，相信接下來的戰績走勢將會倒吃甘蔗。印尼本屆有前NBA發展聯盟的洋將傑爾斯(C.J. Giles)加持，但整體表現仍有待進步，加拿大由台灣新生代長人譚傑龍所屬的UBC(英屬哥倫比亞大學)校隊代表出賽，把握與各國菁英交手的機會吸取寶貴經驗。

球迷最期待的對戰組合非中韓大戰莫屬！一如往年中華藍隊將在7/21(日)19:00的閉幕戰與南韓一決高下，翻開瓊斯盃近五年兩軍對戰紀錄，分差均在10分之內，中華藍以3勝2敗占了上風，其中前兩屆分別以2分以及4分的差距險勝，大家不要忘了買張運彩支持中華健兒連續三年擊敗南韓，為國爭光！

(中時電子報)