PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲屢在民調穩握約25%支持度，卻始終對參選總統打太極，動向成外界矚目焦點，更成民進黨心頭大患。近日柯火力全開，怒嗆高雄市長韓國瑜跟韓粉，又狂嗆總統蔡英文、行政院長蘇貞昌；網友感嘆，柯連任後整個大爆炸，不僅沒政績、大巨蛋沒解決又留不住人才，整天嘴砲跟動怒，根本還當年連勝文一個公道。

柯文哲不斷評論藍綠總統候選人，更對政治活動高度熱衷，被各界視為「參選起手式」。蘇真昌直言，柯去年曾講過，若順利連任市長，也會支持蔡英文尋求連任。柯今日（17）卻怒嗆，2018年選舉後又發生葛特曼事件，現在蘇這樣講，只能說實在是有夠不要臉！語畢，柯又忍不住再說一次，「我也不客氣反擊，有夠不要臉！」也嗆蔡英文民怨高、該反省執政。

網友在PTT論壇發文《柯文哲是不是還連勝文一個公道了？》寫道：「柯文哲第二任整個爆炸了，沒有政績、趕走林洲民、大巨蛋說要公開透明卻大搞黑箱，被議員公布錄音惱羞成怒；每天打嘴砲，嘴砲的都不是市政，而是只想選總統。柯文哲徹底走鐘，是不是還當年連勝文一個公道？」

對此，其他網友紛紛回應：「黑很快，第二任才多久？」「柯說悠遊卡的電子支付半年要殲滅敵軍，現在還剩4個多月可以殲」。

(中時電子報)