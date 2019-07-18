50歲的馬來西亞前最高元首穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）。(圖/達志影像)

今年25歲的前俄國選美皇后沃沃迪娜（Oksana Voevodina）年11月在莫斯科嫁給50歲的馬來西亞前最高元首穆罕默德五世（Sultan Muhammad V），今年5月誕下兒子伊斯梅爾利昂（Ismail Leon）。最近在Instagram上公開愛兒的照片，並表示希望他能成為「馬來西亞的未來國王」，沒想到如今驚傳離婚，且蕾哈娜身分始終不被大馬吉蘭丹王室承認。

沃沃迪娜2018年與穆罕默德五世結婚，這場婚禮雖然引起轟動，但當時馬來西亞國家王宮或吉蘭丹州王室都沒有發表官方聲明。她總是高調在IG上還展示所收藏的鑽石戒指和皇冠等奢侈品，以及大談自己與丈夫邂逅的經過，還希望她的兒子有一天可成為吉蘭丹州的王儲和「馬來西亞未來的國王 」。卻引起王室不滿表示，在沒有獲得王室冊封前，沒有人可以自稱為吉蘭丹蘇丹后、女王或王后，她的高調的貼文已引起輿論批評。

已有媒體報導，雙方6月22日在新加坡伊斯蘭法庭提交離婚文件，並於本月1日完成離婚手續。不過她至今尚未針對離婚一事發文。

(中時電子報)