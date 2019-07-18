108學年度指考成績於今日公布，大學考試入學分發管道總名額3萬4576個，首度跌破4萬，創歷年新低，最低登記標準為採計指考「英文、數甲、化學」3科組合，原始總分達39分就可填志願。

大學入學考試中心今天公布108學年指定科目考試成績，大學考試入學分發委員會也公布考試入學分發管道各系組最後招生名額，其中也包含回流名額，以及組合成績人數累計表及最低登記標準等資訊。

大學考試入學分發委員會資料顯示，今年共有63校參與招生，總名額（含各管道回流名額）為3萬4576個，創歷年新低，也是首度跌破4萬。

分發會資料指出，今年共72種採計指考組合，其中14種採計術科；106個系組採用學科能力測驗檢定標準，57個系組採計高中英語聽力測驗成績檢定。

大考發分會執行秘書、成功大學教務長王育民分析，今年72種採計組合中，最低的登記標準與去年相同，落在二類組，「英文、數學甲、化學」這個採計組合，原始總分39分以上的考生就可参加登記，比去年提升1分。

大學分發會表示，考生需於7月19日至7月28日中午12時前繳交登記費，7月24日9時至7月28日下午4時30分，開放考生上網登記志願序，8月7日公告統一分發錄取名單。

(旺報 )