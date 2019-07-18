民進黨副秘書長林飛帆指控宗教界與大陸系統相連，對臺進行「紅色滲透」，中華佛教會理事長淨耀法師表示，臺灣宗教界與對岸交流很多，但都是基於兩岸和平、人民幸福的想法，現在兩岸政治隔閡不交流，宗教也不交流，「難道一定要將兩岸推向打戰爭？」他直斥，林根本是「社會亂源」，政治人物講話應該要有證據、有良心。

淨耀法師表示，臺灣宗教界與大陸宗教界有交流的很多，但都是以國家安定、人民幸福為依歸，不知道林飛帆憑什麼說宗教界，為什麼民進黨有（紅色滲透）相關訊息，宗教團體反而沒有？他感嘆，宗教團體不懂政治，「政治人物講話應該要有證據、有良心」。

淨耀法師指出，兩岸宗教交流都是以中華文化為底蘊，臺灣人本身也是漢族，就是在中華文化領域之中，宗教團體不參與政治，只希望透過交流化解兩岸彼此的歧見、盲點，轉達臺灣人民的聲音，現在兩岸政治已經相當隔閡、不交流了，難道宗教也不交流，「一定要將兩岸推向戰爭？」

淨耀法師說，宗教存在不能有別於政治，宗教團體雖不會跟政黨有太多互動，但總希望協助政府進行社會關懷、人心教化等工作；民進黨若是跟宗教團體友善就不會講這種話，現在這樣無的放矢，不知道安什麼心？他直斥，政治人物不要這麼骯髒，林飛帆所言太過主觀，「這種人就是社會亂源」。

(中時 )