第40屆日本羽球公開賽7/23~7/28將於東京盛大展開，賽史最多冠分別為大馬球王李宗偉的6座男單冠軍及中國名將李玲蔚的4座女單后冠。戴資穎曾在2012年擊退地主選手廣瀨榮理子，奪下台灣在日本公開賽唯一一座冠軍。女單前兩屆冠軍馬琳(Carolina Marin)目前尚處復健期無緣挑戰三連霸，世界球王桃田賢斗則挾帶著地主優勢企圖挑戰二連霸。今年分列大會女單第1、男單第4種子的戴資穎、周天成與各自首輪對手都占有對戰成績優勢，兩人能不能複製過去成功的經驗闖過首輪呢?

戴資穎首輪將對上世界女單排名第11的華裔美籍好手張蓓雯，兩人過去9次交手，小戴不但取得7勝2敗的對戰優勢，近期更贏得對戰6連勝。除此之外，日本公開賽僅是小戴今年與賽的第6站超級系列賽事，而張蓓雯從二月的德國公開賽到上週的印尼公開賽，已陸續征戰了9站超級系列賽事，在體能上小戴無疑是占上風。最後翻開小戴過去對張蓓雯拿下的7勝，除了今年新加坡公開賽鏖戰3局才勝出外，其餘6場都是直落2勝出，因此小戴如能正常發揮，估計此戰能以直落2挺進次輪，推薦投注「正確比數-戴資穎2比0勝」。

周天成首輪對手是世界男單排名第27的南韓李東根，兩人世界排名雖有段差距，但周天成過去對李東根打得特別辛苦，雖然有著4勝2敗的對戰優勢，但6次交手有4次是打到3局才分出勝負。另一方面，日本公開賽已經是周天成7月的第3站賽事，去年10月周天成也打了3站賽事，光是前2站的台北公開賽與丹麥公開賽就打了9場賽事之多，第3站法國公開賽首輪就不敵世界排名第24的丹麥選手傑姆克(Rasmus Gemke)，可見密集的賽程多少會影響到周天成的表現。此戰對周天成不僅是技術上的考驗，也是體能上的挑戰，以兩人的交手紀錄來看，估計戰況仍會相當膠著，實力略勝一籌的周天成最終應還是能拿下勝利，推薦投注「正確比數-周天成2比1勝」。

(中時電子報)