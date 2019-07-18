不少人喜歡生吃牛肉，但肝膽腸胃科醫師張振榕在節目上分享了一個案例，一名22歲年輕女子遠嫁黎巴嫩，入境隨俗吃了8個月的生牛肉，後來肚子痛以為是懷孕的正常反應，沒想到某天突然直衝廁所連拉5公尺的「白色麵條」，嚇得她趕緊就醫。

張振榕在節目《醫師好辣》中提到一個案例，一名女子嫁到中東後入境隨俗吃生牛肉，但卻經常感到腹痛、悶脹，一開始心想是懷孕反應，怎料回台生完小孩後，肚子某天劇烈疼痛，直奔廁所啪啪啪拉了5條像牛肉麵條的東西出來，而且很長，還會動！

感染科醫師檢查後立刻請她住院，並給打蟲藥服用，女子開始清腸共拉出5公尺的「白色麵條」。事實上，那是牛肉絛蟲，中東地區飲食衛生及水源未足夠消毒，牛隻飲用含有寄生蟲卵的水，而在牛體內發育成幼蟲，鑽到牛的肌肉層中，一旦牛肉未煮熟或未足夠冷凍，吃到人體內幼蟲會在小腸內孵化成成蟲。

張振榕解釋，牛肉絛蟲可以長到10公尺，一旦有蟲在體內繁殖，人體會四肢纖細，肚子卻腫脹，甚至造成腸阻塞。但只需服用打蟲藥，把蟲拉乾淨，確定絛蟲的頭有拉出來，那就沒問題了。

(中時電子報)