高雄市長韓國瑜之前大嘆「台灣經濟鬼混20多年，完全在退步，讓人無法接受」，言論一出引起國內各方討論。高雄副市長李四川接受專訪時，談起台灣這些年來之所以停滯不前的主要原因，他認為在於「很多一流人才不願進到公務體系內服務，反讓三流人才進行政治決策」。政府未來應該制度面著手修法，台灣才有提升的空間。

李四川是屏東小琉球人，父親打漁維生，他半工半讀考上台北工專、北科大研究所，從台北市工務局科員一路做到衛工處長，受前台北縣長周錫瑋延攬為副縣長、副市長，後來轉任行政院祕書長，黨祕書長。

李四川常自謙是「拿摃槌仔」，做工程的人不懂政治，但新北捷運三環三線、國民運動中心等重大工程政績全出自他手上。

李四川接受中評社專訪時，以「工程人」的角度看待台灣停滯不前的原因。他說，目前公務體系對專業的工程技術官僚非常欠缺，之前他在新北市服務，工程類的公務人員報缺50多人，但後來只來了8個，後來又離開了10幾人。

李四川說，這是台灣的制度出現問題，當前之所以停滯不前，有很大一部份原因在於公務人員綁手綁腳，一流人員不願進駐公務體系，尤其當前政治氛圍，讓很多想為國家社會做事的人裹足不前。一些有能力者、有土木或建築執照的技術人員寧願在外開公司，甚至將執照租別人，也不願進入公家服務。他說，如果我們的檢調都是為政治服務，這樣的恐懼會更嚴重。

李四川又舉之前在高雄議會備詢為例，高雄市府力推路平專案人民有感，其中鐵路地下化後拆除大順陸橋，3月中開放快車道通車，但民進黨市議員黃文益卻在議會怒轟，為搶快通車，不顧施工品質，造成路面高低差15公分，讓李四川罕見動怒，飆罵「說話要憑良心」。消息一出，眾多網友都氣炸了，黃文益的臉書也湧入批評留言被蓋樓。

李四川說，民進黨議員誣賴他為搶快通車，不顧施工品質造成路面高低差15公分。李四川強調，當天通車現場已說明清楚，要做旁邊側溝排水改善，再一次鋪好15公分。對於事前已解釋過的事情卻遭污衊，因此才動怒。

李四川說，工程人實事求是，我們認為議員監督市政是天經地義，但若用這種方式博取版面，不是很好的方式。

(中時電子報)