盛傳採用殲-20新技術的新版梟龍戰機年底將首飛，而巴基斯坦為了對抗夙敵印度即將到手的「飆風」（Rafale）戰機，打算買50架新版梟龍。

歷經多年發展，梟龍戰機多次更新換代，要是與飆風對陣，究竟誰能佔上風？

新浪軍事的分析指出，從戰機的基本設計來看，梟龍是中規中矩的輕型戰機，大部分設計趨向保守，但也採用了如先進綜合航電系統等接近「4代半」戰機的設計。反觀飆風，則採用了大量新設備新技術，但仍能確保安全可靠性。

而從性能上來看，新版梟龍其實已經脫胎換骨，在梟龍2的基礎上全面提升，主要是分別對資訊化、雷達，以及其他細節進行了全面優化。新版梟龍採用的是電掃模式的KLJ-7A有源相控陣雷達，對空搜索距離可達170公里，而飆風搭載的雷達對空搜索距離只有160公里。此外，梟龍還有一個優勢，那就是雷達反射面積小，使隱形性能大幅提升。

(中時電子報)