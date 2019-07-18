大政治大爆卦-無色覺醒》丹娜絲擦邊球 韓忙防災 蔡蘇邁也要嘴 啥心態？ 14:072019/07/18 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》丹娜絲擦邊球 韓忙防災 蔡蘇邁也要嘴 啥心態? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，將代表參選。對此，行政院長蘇貞昌表示，韓答應高雄市民說要全力顧市政，怎麼還有餘力去選總統，令人開眼界。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #丹娜絲 #韓國瑜 #蘇貞昌 #蔡英文 #陳其邁 也許您會感興趣 推薦閱讀 丹娜絲出現兩中心!準「百合」恐成形 08:582019/07/17 生活 丹娜絲海警發布 花蓮臨海景點拉起封鎖線 10:392019/07/17 生活 丹娜絲陸警中午發布 提防熱低壓跟進 10:412019/07/17 生活 丹娜絲本尊曝光！吳德榮：有致災性豪雨 10:112019/07/17 生活 因應丹娜絲 台南獨步全台首開災變中心 10:362019/07/17 生活 丹娜絲颱風進逼 綠島遊客大撤退 10:432019/07/17 生活 輕颱丹娜絲即將來襲 蘇貞昌赴中央災害應變中心視察 16:082019/07/17 政治 丹娜絲陸警發布 中心周四深夜擦過宜蘭 12:242019/07/17 生活 輕颱丹娜絲來襲 徐國勇呼籲做好防颱準備 13:492019/07/17 政治 《經濟》輕颱丹娜絲逼近，蘇貞昌：料敵從寬謹慎因應 13:242019/07/17 財經 政治熱門新聞 這個致命傷 網：柯P生涯止於台北市長 - 政治 趙少康轉向挺韓？網解析內幕 - 政治 李艷秋分析藍綠初選民調稱很扯 網友留言吵翻！ - 政治 對綠營全面開戰 柯P二度怒罵蘇貞昌「有夠不要臉」 - 政治 - 中時 韓國瑜出線 綠議員直言基層非常焦慮 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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