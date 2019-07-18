新黨總統參選人楊世光昨天從上海返抵台灣後首次直播，並且在直播節目中提到，時代力量推崇大陸法治精神，針對台灣12位分析師遭遇到司法上的困難和楊世光進行討論，要求楊世光赴大陸接受調查，楊世光已於週二赴上海探望好友，並於昨日（17日）返抵台灣，呼籲時代力量應儘速履行承諾，願賭服輸

楊世光於直播中提到，他主持節目多年來，一直嚴守法律規範，從未想過透過自身自己的影響力來獲取自己的利益，並且相信大陸法制的公正，大陸對待每一個政黨、每一個人都是公平的，也提到他認為台灣人必須要團貼，無論這12位台灣分析師的政治立場為何，身為台灣人就是應該要互相幫助，並強調，在這次事件中，楊世光表現的就是一個政治人物應該要有的「正氣、勇氣和義氣」，楊世光不能關說、不能干預大陸司法公正，但是他一直關心這12分析師的狀況

楊世光也在直播中提出，民進黨和時代力量總是將國家主權掛在嘴邊，指稱兩岸關係是「一邊一國」、是兩國，但所謂的主權其實是收稅的能力和範圍，每年報稅時，大陸地區之收入皆列為「境內所得」這就是中華民國的主權和土地延伸到大陸地區，十四億同胞最好的證明，打臉民進黨及時代力量所稱的兩岸關係是「一邊一國」，呼籲民進黨和時代力量若是真心捍衛他們所謂的主權，應該要卻將大陸地區收入列為「境外收入」

楊世光同時也針對陸委會於週二（16日）發布之新聞稿回應，指出陸委會的回應實屬鬼扯，根據ECFA的早收清單，是已針對證券分析師的資格認定有所討論，但僅談到「簡化臺灣證券從業人員在大陸申請從業人員資格和取得執業資格的相關程序。」並未有更具體的施行細則，兩岸本應要儘速針對各資格認定的細項進行談判和協議，但卻延遲至今毫無進展，由此可以陸委會嚴重失職，沒有做任何動作來改變台灣人在大陸的處境

楊世光指出，兩岸在許多專業用語、名詞不同，所以兩岸的文本需要翻譯，陸委會應該要代表台灣人民去和大陸談判，若陸委會積極執行其業務，為在陸生活的台胞謀福祉，就不會發生12位分析師被調查的事件

楊世光以影視產業為例，1997年的「亞太營運中心」戰略，讓台灣當時的影視產業蓬勃發展，在台灣從事相關產業的三、四十萬人，面對的是全球超過十五億華人的市場，但在2000年後，由於政黨輪替造成兩岸關係產生變化，該產業的市場規模下降到剩2300萬人，而相關從業人員的薪資也急劇下降，過去都是台灣藝人前往大陸發展，如今卻是台灣民眾追星大陸藝人

楊世光指出台灣的下一代將要面對的是更激烈的競爭，我們能否為我們的下一代做些什麼？三位分析師都是高材生，但台灣內部卻有許多人卻急著指控他們是金融詐騙，究竟是誰在唱衰台灣？誰在踐踏台灣？

(中時 )