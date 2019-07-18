近期陸劇《親愛的，熱愛的》掀起超高討論度，該劇剛開始以《致我們單純的小美好》男主角胡一天參演引發討論，沒想到播出後男主角李現飾演的霸氣電競大神超吸睛，瞬間人氣暴漲，也讓李現真正登上一線男主角大位。

《親愛的，熱愛的》劇照。（圖／翻攝自微博）

《親愛的，熱愛的》由李現、楊紫、胡一天、王真兒主演，講述軟萌學霸蘿莉追求熱血電競男神的愛情故事。劇中男主角李現飾演電競大神「韓商言」，平時帥氣嚴肅高冷，但遇到喜歡的對象卻超有一套，堪比之前的《微微一笑很傾城》楊洋一角，迷倒不少女粉絲。

《親愛的，熱愛的》李現熱吻楊紫。（圖／愛奇藝台灣站提供）

李現在劇中的高冷甜言也讓粉絲聽得快暈倒，如：「所有光環都是假的，除了你（女主角），這個叫韓商言的男人一無所有，只有這個是真的。」接著一連狂親5個吻，完全是霸氣總裁。

李現。（圖／翻攝自微博）

其實27歲的李現2011年出道，北京電影學院表演系科班出身的他，加上帥氣高大的外型讓出到隔年的他就接到了劉德華監製的電影《初戀未滿》，隨後更在《河神》、《南方有喬木》、《上海女子圖鑑》中有精彩演出，也出演過不少綜藝節目，接到不少代言更活耀於社群軟體。反差萌十足的他，出演綜藝時總有不錯的效果，但他曾表示，「我是一個方法派演員，沒有辦法從劇組裏跳出來變成李現，參加一個綜藝的錄製，然後又回到劇組繼續去拍，這不是我對演員的認知。」為了能更專心當好演員，所以他減少綜藝的演出，專心當好一個演員。

李現。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)