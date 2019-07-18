黃蠟石文化館18日開幕，展出基隆暖暖古早時期的黃蠟石、採礦工具、礦工名冊等文物。（張穎齊攝）

基隆市文化局籌備多時的「黃蠟石文化館」18日舉行啟用典禮，展出基隆暖暖古早時期的黃蠟石、採礦工具、礦工名冊等文物，市長林右昌與文化局長陳靜萍均熱情出席，並表示期望黃蠟石文化館能為暖暖注入活水，未來更成為基隆文史的新亮點。

林右昌表示，感謝籌備過程中給予協助的議員及各團體，黃蠟石文化館的前身是市府單身宿舍，並於去年開始整建，將1樓整修成為黃蠟石文化館，委託給社區大學負責，期望黃蠟石文化館未來將是非常重要的環境及地理教育場域。

黃蠟石文化館18日開幕，基隆市長林右昌出席啟用典禮，並表示期望黃蠟石文化館能為暖暖注入活水，打造成文史新亮點。（張穎齊攝）

黃蠟石文化館18日開幕，基隆市長林右昌（右二）出席啟用典禮，並表示期望黃蠟石文化館能為暖暖注入活水，打造成文史新亮點。（張穎齊攝）

文化局指出，暖暖擁有世界級的壺穴景觀，以及獨步全台的基隆黃蠟石，館舍結合周遭基隆河沿岸環境，預計將成為當地得天獨厚的自然地質教室；另外也與基隆雅石藝術會合作，設有黃蠟石展示區，展出藝術會員珍藏的各類蠟石。

至於大廳的「暖暖煤礦產業特展」，由基隆社區大學與大菁農場合作，展出暖暖早年的礦業產業工具，裡面的文物至少都已有半世紀的歷史，其中更有一盞1875年英國製的安全燈，見證了144年的過往歷史。

文化局表示，館方首檔展覽內容包括黃蠟石系列雅石、壺穴地質景觀介紹以及暖暖煤礦產業特展，營運時間為周二至周日，每日上午9時至下午5時，周一休館，未來將繼續尋求與更多民間社會團體結合，持續辦理相關活動吸引外來人潮，呼籲有興趣的民眾可前往參觀，感受暖暖地區的自然生態與人文特色。

(中時 )