新北市政府消防局17日下午2時在中和區公所舉辦「防災社區複訓暨教育講習」活動。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市政府消防局17日下午2時在中和區公所舉辦「防災社區複訓暨教育講習」活動。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市政府消防局17日下午2時在中和區公所舉辦「防災社區複訓暨教育講習」活動，為強化市民防救災知識及能力，透過社區共同參與，讓防災社區救災能量續存，落實社區自救全民防災目標，共有里長、里民逾230人參與。

中和區長賴俊達表示，「全民防災」是新北市推動防救災工作的重要目標，為提升一般民眾防災意識，減輕災害造成之損失，公所於2014年即開始推動防災社區，實地到社區輔導民眾建立正確防災觀念、認識社區潛在危險因子加以因應、成立防救災編組及辦理防救災演練等。

2015年起整合轄內各里民力資源，輔導內南里、頂南里、德行里等3處防災社區，2019年新北市消防局遴選華新里及嘉慶里為防災社區推動對象，希望防救災作為深入鄰里、扎根基層，從而提高民眾之危機意識並自發性的採取因應行動。

課程內容除了邀請博士李家齊鉅細靡遺地針對防災社區的建置解說外，更有德行里、頂南里、內南里防災社區團隊參與生動活潑的無腳本兵棋推演。

賴俊達表示，未來除了持續輔導每一個里成立防災社區強化里基層防災能力之外，也會積極與本區優良企業簽署防災合作備忘錄，綿密的災防網絡，建構中和成為健康安全城鎮。

(中時 )