台大批踢踢實業坊近期陸續清除一些異常帳號，mattiswe098發文統計自5月25日PTT官方開始清除84個異常帳號之後，一直統計到今天已經清除數百個異常帳號，他在更細部去分析這些網軍來源，經統計784個帳號屬於蔡英文網軍，19個帳號是韓粉，3個帳號是柯粉，比例相差懸殊，讓他不禁諷刺，「全台最大托英中心上線啦，為了我們的英靈殿！」

網友歸納PTT八卦版上的「挺英網軍」共分為三大系統，包括「卡神」楊蕙如系統、「跑步哥」系統（一名鴻海工程師，聲稱自己被鴻海人資逼退，在廠區裡面跑給人資追，俗稱「鴻海跑步哥」）；「督割」系統（自稱「台獨機關槍」的李伯璋，多年前當兵時因監督割草眼睛被石塊擊中，號召鄉民挺他避免國防部壓下事件，但事後被鄉民發現事實與李所述有出入，鄉民覺得被欺騙）。

根據網友分析，5月25日第一波砍除84個帳號是先消滅「督割系統」的網軍，截至今天為止，又陸陸續續進行多次清除，總共被清除784個帳號，網友認為近期的帳號清除，是針對「跑步哥系統」而來，PTT判定的理由是這些帳號現屬或曾屬同一人或同一集團持有或使用；鄉民分析，至此PTT已經將蔡英文網軍三大系統除去兩大系統。

值得注意的是，這幾波帳號清除，似乎都源自於農委會相關人員的帳號Qutty，因為違反「帳號禁止有出借、移轉或共用之行為」之相關規定遭站方移除，農委會本來編列預算要在PTT及網路各大討論版做訊息澄清的工作，也因此無法執行。

不過日前蔡英文總統親自造訪Dcard總部，還親自辦了一個帳號，讓不少網友也開玩笑說，「網軍髒手進PTT，英皇親征D卡」、「英皇都用低卡了，很明顯了吧，懂？」、「1450準備放棄PTT了啦、宅宅們掰掰」、「IDCC那群還在，清不完的」。

(中時 )