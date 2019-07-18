精障男迷失樂華夜市 永和警熱心送返家 14:232019/07/18 中時 葉書宏 、實習陳志綸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子疑似有精神障礙蹲坐路旁，永和警分局警員協助返家。（實習記者陳志綸翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子疑似有精神障礙蹲坐路旁，永和警分局警員協助返家。（實習記者陳志綸翻攝） 男子疑似有精神障礙蹲坐路旁，永和警分局警員協助返家。（實習記者陳志綸翻攝） 新北市永和派出所警員陳頤謙、唐國議、實習生許霈承等3員，14日晚間9時，巡邏經過樂華夜市時，看到有名男子蹲坐路旁，主動上前關切，但男子疑似有精神障礙，面對警員的詢問卻只發出「嗯嗯」的聲音，無法完整回答問題。 員警詢問夜市店家、攤販及路過民眾，都沒人知道男子是誰，也沒看到他的家人，員警先將男子帶回派出所，再利用人臉辨識系統查詢，查出該男為45歲藍姓男子，家住中和，於是帶著藍男回到中和區的住家。 家屬表示，藍男外出沒回家，一直找不到他，感謝警方積極熱心協助返家。 (中時 ) #男子 #夜市 #派出所 #警員 #員警 也許您會感興趣 推薦閱讀 烈日下男漫步快車道 警人臉辨識助返家 17:592019/07/14 社會 小男童市場走失 暖警幫忙找媽媽 11:092019/07/15 社會 2警遭通緝犯刀傷 警政署長慰問 13:392019/07/15 社會 工作壓力大？永康26歲員警輕生 11:312019/07/16 社會 女騎士手機從口袋掉出 警靠SIRI還失主 11:522019/07/16 社會 台南26歲員警輕生 手機還交待未完成任務 17:572019/07/16 社會 搶密錄器狂按電鈴 前議員李婉鈺判4月 10:042019/07/17 社會 李佳芬赴鐵警告別式遭抹黑 胞弟李明哲：可恥又痛心 14:182019/07/17 社會 2歲尿布童逛大街 糊塗母滑臉書才知失蹤 17:212019/07/17 社會 天龍國夜市霸主換人？饒河慘輸這裡 07:002019/07/18 日常 社會熱門新聞 離奇！男屍突張眼：想喝水 復活幾分鐘又死亡 - 社會 富商養小3生3子 提驗DNA才知花9千萬當盤子 - 社會 抓到這蛇…就發了 值一輛瑪莎拉蒂 - 社會 人妻冰箱驚見「乳白液體」 竟是小三的母乳 - 社會 李佳芬赴鐵警告別式遭抹黑 胞弟李明哲：可恥又痛心 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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