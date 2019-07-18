男子疑似有精神障礙蹲坐路旁，永和警分局警員協助返家。（實習記者陳志綸翻攝）

男子疑似有精神障礙蹲坐路旁，永和警分局警員協助返家。（實習記者陳志綸翻攝）

新北市永和派出所警員陳頤謙、唐國議、實習生許霈承等3員，14日晚間9時，巡邏經過樂華夜市時，看到有名男子蹲坐路旁，主動上前關切，但男子疑似有精神障礙，面對警員的詢問卻只發出「嗯嗯」的聲音，無法完整回答問題。

員警詢問夜市店家、攤販及路過民眾，都沒人知道男子是誰，也沒看到他的家人，員警先將男子帶回派出所，再利用人臉辨識系統查詢，查出該男為45歲藍姓男子，家住中和，於是帶著藍男回到中和區的住家。

家屬表示，藍男外出沒回家，一直找不到他，感謝警方積極熱心協助返家。

(中時 )