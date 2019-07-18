2019海峽兩岸台北夏季旅展將於明（19）日至下周一（22日）於世貿一館盛大開展，本次為大陸各省文化和旅遊部門自去年宣布融合後，首度大規模在台展出兩岸文化旅遊盛會，大陸有近380位代表參與，台灣業者也有逾600位業者參加。旅展中好康不斷，有業者推出暑假至日本迪士尼四日遊只要2萬3999元起，長線希臘、西班牙等遊程也只要4萬有找。

海峽兩岸旅遊交流協會表示，本次旅展突破以往撿便宜、搶好康的粗糙印象，推出多項如舞蹈、藝術、音樂、美食等深度遊程，大幅提升旅展內涵，並於大型LED主舞台螢幕前，播放來自大陸各省專業精湛的大型饒富地方色彩的演出節目及影片欣賞。

旅天下推出多組優惠產品，針對暑假親子旅遊，推出東京迪士尼四日遊2萬3999元起、澳洲生態動物園七日遊3萬800元起、日本東北溫泉五日遊1萬9900元起、北海道螃蟹溫泉六日遊2萬7888元起。

此外，首度登場的兩岸旅遊洽談會將於開幕日下午2點到5點舉辦，有超過100個台灣觀光產業報名，我國業者將可與來自與150位大陸業者洽商，宣傳我國最新旅遊資訊與接待計畫，拓展觀光效益。

旅行業品質保證協會理事長許晉睿表示，兩岸業者互享最新旅遊資訊，必能創造互利雙贏，消費者也可得物超所值的優惠產品。且本次旅展參展單位已擴大到各地的文化創意、體育、景區、博物館、餐廳、農家樂甚至觀光工廠，消費者將可享受最多元的觀光產品。

海旅會主任任佳燕表示，旅展設有網路直播室，邀請主持人陳海茵、美食家王瑞瑤、旅遊作家溫士凱等，為聽眾分享到上海、江蘇、江西等地的旅遊體驗，互動答題還可以獲精美小禮物。

(中時 )