921屆滿20週年，行政院會上午聽取營建署「公有老舊建築耐震補強加速執行策略」報告，蘇揆指示，公有老舊建物含中央及地方，包括1000平方公尺以下的活動中心、長照中心都將由內政部督導地方在2025年完成。

蘇揆在院會裁示說，老舊建物耐震補強工作關係國人生命財產安全，政府機關更應以身作則，優先編列經費加速辦理改善工作。他在4月25日院會中，針對地方政府所面臨之相關問題，如預算、發包困難等，請政務委員吳澤成督導內政部營建署再次盤點，並邀集地方政府研商後，今天再次提出改善策略。截至目前，公有老舊建築物耐震能力評估及補強工作，「詳細評估」部分，完成率已達97％，但「補強工程」部分，完成數仍然偏低，其中中央管部分約84％、地方管部分約77％，內政部應持續加強管控。

蘇揆並表示，中央機關辦公廳舍耐震補強部分，各部會首長應親自督促所屬機關依期程加速辦理，其中教育部所屬大專院校、衛福部所屬公立醫院及交通部所屬台鐵局等，需自行於各該基金自有財源支應經費，考量人力與廳舍調度需分年完成者，也應特別掌控執行進度。並請工程會協助各部會研議先行辦理發包設計及減少於辦公區域施工之方法，以縮短整體期程，務必於112年全數完成。

另對地方政府管轄與防救災直接相關公有建築物，如警消廳舍、鄉、鎮、市、區公所、活動中心、衛生社福機關及市場等，需辦理補強及拆除重建作業者，目前還有910件未能納入前瞻計畫，各相關部會應協助地方政府先行辦理規劃設計，並依據個案執行進度，分年編列預算予以協助。

營建署長吳欣修表示，將在明年研提新計畫報院核定持續補助地方政府，尤其蘇揆指示的1000平方公尺以下的活動中心、民眾使用頻率較高的長照中心都將由內政部督導地方在2025年完成。

(中時 )