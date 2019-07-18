安以軒之前留下懷孕時的美麗身影。（取材微博）

安以軒與老公陳榮煉。（取材微博）

安以軒與老公陳榮煉。（取材微博）

安以軒與老公陳榮煉。（取材微博）

安以軒與身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚2年多，今年3月宣布懷孕，18日她在微博分享近日已平安生子喜訊，並曬出兒子66腳丫子套著爸媽結婚鑽戒的照片。她興奮表示：「等了好久～終於見到本人了！」並大讚體重2850公克的兒子「本人比照片（超音波4D）好看耶」，她也感謝老公主動進產房全程陪伴，讓她不那麼緊張，產後幾天更不眠不休親力親為貼心照顧母子兩。

安以軒表示，謝謝這一路上大家對他們的祝福，讓66平安健康順利來到這美麗新世界。她對老公說：「我永遠記得當你下跪求婚、互換婚戒的那一刻我就告訴自己要給你一個完整的家。66的到來讓這個家變的更溫暖了，未來的日子讓我們三人大手牽著小手一起朝著幸福走下去吧！」

安以軒透過經紀人表示，兒子66一出生就睜大眼，產房所有人直呼「眼睛好大、雙眼皮好深」，而她感動的眼淚從見到兒子的那一刻都停不下來。她原想體驗自然產，但因先天患有二尖瓣脫垂與三尖瓣脫垂的心臟宿疾，家人希望她剖腹產較安全，她為讓家人放心就乖乖聽話。老公除了放下工作專程來台陪產，在她產後更是悉心照顧，除了會幫兒子拍嗝哄睡，還會每天用藥浴幫她擦澡，成為她的神隊友，而她只需要睡飽吃、吃飽睡，專心負責「餵奶」就好，其他都不用擔心，這也讓她忍不住自嘲好像「乳牛」。

她因為是第一胎很緊張，懷孕過程中就小心翼翼，嚴格自我要求飲食，只要是吃入口、會影響寶寶的她都很謹慎，堅持只吃原形食物、不吃加工食品，所以體重只胖了6、7公斤。產後復原能力也快，可能因為剖腹產手術後就在恢復室大吃熱粥，因此很快就能下床走路。她86歲的奶奶超開心升格當曾祖母，雖然月子中心已有豪華月子餐，但奶奶仍堅持每天帶一大堆澎湃菜色去探望，結果老公因此吃胖一圈，自嘲老婆生產後，他反而像「懷孕3個月」。

(中時 )