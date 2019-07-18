七彩的極光很神奇，但那要到極圈才看得到。不過有位台灣旅客，竟然在香港飛台北的班機上拍到比極光更美的彩色雲朵，讓他驚呼「繽紛到根本不像地球上該有的」，就連澳門氣象學會 MMetS都在其官方臉書上分享這組彩雲照，並解釋這是一種大氣的光學現象。

「這一幕仍是我這輩子所見過最奇幻的畫面」，網友馬賽14日在臉書分享多張極為炫麗又不可思議的彩雲美照，他表示自己從香港轉機回台北，起飛沒多久，便從機窗外的一片烏雲中見到了一小片彩色雲朵，才拿起相機準備拍攝，彩色雲朵面積如雨後春筍般愈來愈大，也愈來愈繽紛，「繽紛到根本不像地球上該有的」。

馬賽更盛讚：「從南極到北極 從極光到幻日，這仍是我所見過最奇幻的一幕......」

澳門氣象學會 MMetS在臉書專頁上分享馬賽的彩雲照，並說明「彩雲（cloud iridescence）是大氣的光學現象，日光通過帶有微小水滴或冰晶的高積雲（包括莢狀雲）、卷積雲或卷雲時，水滴或冰晶令光線產生不同方向的繞射，繞射的光彼此干涉，光波相結合處會看到明亮的光，相抵消處的光線較暗，漸次形成色彩次序。由於雲朵為不規則片狀分布，因此產生不規則片狀的豔麗彩雲。」。

(中時電子報)