「長榮航空企業工會」與「長榮航空關係企業工會」為了誰能在公司內推派勞工退休準備金監督委員會的勞工代表，雙方隔空交火，關企工質疑企工篩選會員、不具代表性；企工則喊出工會自主，不要勞勞相殘。桃園市勞動局18日將召開會議，邀集兩個工會、長榮資方與勞動部討論。

長榮航空的勞工退休準備金監督委員會共有9個席次，其中6席留給勞工，可由工會推派代表，企業工會與關係企業工會為此槓上，各自稱自己才有合理地位。

長榮航空關係企業工會理事長郭宗鑫表示，關企工擁有的長榮航空會員約1400人，來自空服、地勤、機師、財務、工程師等單位，這次要推派的6名勞工代表，各職種都能兼顧到。他批評企業工會會員約600人，派出的代表卻清一色是空服員，「難道公司裡沒有其他職種嗎？」

郭宗鑫認為，企業工會與空服員職業工會、機師職業工會的合作，會員資格買一送一，加入職業工會送企業工會的行為，讓會費流入職業工會手中，企工無法正常運作，恐變成外部工會的魁儡。

長榮航空企業工會理事長廖以勤則指出，在法律位階上面，企業工會是高於關係企業工會的，若關企工也想爭取，可以與企工坐下來談，工會之間應該合作對抗資方，而非勞勞相殘。

廖以勤說，企工主要是空服員發起成立的，所以推派的代表才都是空服員，不過日前也找到一名機師願意當代表，所以名單會再有調整。至於為何沒有地勤人員，是因為加入工會的地勤年資較淺，還不適合在此議題上發聲。

廖也解釋，外界質疑的買一送一並非事實，會員加入另一個工會，還是要填寫申請表，企工考量機師、空服員已加入職業工會，為減少負擔所以給予會費減免，而兩個職業工會每個月會撥款給企工，金額不方便透露。地勤由於沒有職業工會能加入，所以企工會向地勤收費，這屬於工會自主。

開南大學空運管理系副教授盧衍良認為，工會組織的存在，應該建立在確實保障勞工權益的立足點上，遺憾的是本次長榮空服罷工一事似乎並非如此，目前看來，工會間的幹部成員高度重疊，或許法令規定上合法，但卻未必符合情理，社會觀感不佳。

(中時 )