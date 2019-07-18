近年來公立就業服務機構運用就業促進措施，推介失業者增加就業機會，勞動部勞動力發展署也訂定「委託辦理特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」，結合民間團體以個案管理模式提供就業弱勢者支持性就業服務，因此近日預告「就業促進津貼實施辦法」中的就業推介媒合津貼取消。

就業服務法24條指出應針對包括中高齡者、身心障礙者、原住民、中低收入戶、長期失業者、二度就業婦女、家暴被害人等促進其就業，必要時可以發給津貼或補助金。因此，現行就業促進津貼實施辦法針對非自願離職者、上述失業者及推介就業受託單位提供就業促進津貼，而媒合每個特定對象最多可領取1萬3千元。

勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組表示，原本從91年至今仍有編列預算提供推介就業受託單位津貼，但從101年至今沒有單位申請，今年也僅編列11萬餘元預算。如果取消會對民間團體推介有影響嗎？該組說，原本要成功媒合困難個案才能獲取津貼，各團體申請意願不大，因此改由「委託辦理特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」，委託民間團體提供特定就業對象就業整備、職場體驗的機會，如果後續意願就業也能再媒合。

目前該草案已經預告，民眾若有意見可以在9月9日前提供給勞動力發展署做後續修法參考。

(中時 )