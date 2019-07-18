被稱為「令和怪物」的日本高中生佐佐木朗希，曾飆出163公里火球受到全球矚目，今(18)日代表大船渡高校參加夏季甲子園地方預賽第3輪，擔任第四棒兼先發投手，主投6局飆出13次三振，最快球速155公里，率領球隊以10比0提前結束比賽，繼續往甲子園之路邁進，而此場比賽也有不少美、日球探到場觀賽。

日本高中最熱血的夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）地方預賽已經起跑，各地要選出冠軍才能獲得代表出戰甲子園，而岩手縣大會舉行第3輪預賽，擁有佐佐木朗希的大船渡高校，以10比0擊敗對手一戶高校，提前在6局就「扣倒」結束。

佐佐木朗希第1局就飆出150公里以上速球，前3局讓對手九上九下，僅在第4局送出保送，全場未讓對手敲出安打，佐佐木主投6局飆出13次三振，且在第2及第5局皆被球場測速槍測到本場最快球速155公里。

根據《日刊體育》報導，雖然僅是地方預賽，不過衝著佐佐木朗希，仍有5000多名觀眾，以及13支美、日球隊共27名球探到場，用銳利的眼神親眼見證這名「令和怪物」，更有費城人隊的球探盛讚佐佐木朗希，希望他現在就能到美國大聯盟打球，甚至認為他有獲得賽揚獎的潛力。

(中時電子報)