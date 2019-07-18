輕颱丹娜絲加速遠離台灣，氣象達人彭啟明提醒，可別掉以輕心，熱帶擾動今天深夜登陸南台灣，外圍環流影響，今晚要嚴防大雨！美軍研判，在菲律賓西方海面的低壓，有機會增強為颱風，水氣甚至比丹娜絲更多，彭啟明在臉書提出4點解釋，認為低壓「分身」不太可能成颱。

1. 受颱風外圍環流影響，北部、東半部有間歇性雨勢，忽晴忽雨，午後各地山區有午後大雷雨發生的機會，不要去海邊！

2. 南方熱帶擾動91W今天會慢慢北上，今天深夜到明天清晨可能進入南台灣陸地，不過它行經的海面「發展條件」不太好，不排除在過程中減弱，變成丹娜絲颱風的「菜尾」，僅引進西南季風。

3. 明、後兩天受西南季風影響，南台灣留意持續性降雨，累積雨量可能不少，各地山區也有午後雷陣雨。

4. 丹娜絲颱風正從台灣東方加速北上，最快在深夜可能就解除海上颱風警報。

彭啟明說，雖然有種虛驚一場的感覺，但大低壓帶天氣非常不穩定，還是要提高警覺，尤其是明、後天南部的降雨還是要留意。

(中時電子報)