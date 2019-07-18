時代力量將提案修改《選罷法》，規定「現任民選公職人員自登記成其他公職候選人，視為辭職，並繳回已領取的競選補貼費用」，時代力量立委徐永明更質疑高雄市長韓國瑜靠選市長「發大財」。對此，丁守中辦公室前發言人詹為元反酸徐永明，蔡英文總統3次選舉總共得到了4億多元的選舉補助款，徐永明怎不說？
詹為元計算蔡英文3次選舉補助款所得，2010年新北市長選舉獲得1,004,900票，每票30元，共3014萬；2012年第一次競選總統獲得6,093,578票，共1億8280萬；2016年當選總統獲得6,894,744票，總共2億684萬。
詹為元質疑，蔡總統這幾次選舉總共得到了4億多元的選舉補助款，更別提2010跟2012年蔡總統都是拿了錢不辦事，因為根本沒選上，就白花花的把選舉補助款拿走。所以到底誰才是真正的發大財？你時代力量為什麼提都不提？
詹為元說，選舉補助款有其立意，若徐永明一定要藉由此亂給韓國瑜扣帽子，那乾脆也修法取消選舉補助款的設計，另外也把時代力量獲得補助款，拋磚引玉，捐出來之後再來嘴。
(中時 )
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