受到美中貿易戰影響，中國大陸經濟進步停滯，美國媒體分析，國家導向發展模式的燃料逐漸消耗不足，如果中國大陸再不改變，恐怕無法晉升成富裕國家。

大陸國家統計局15日發布，今年第2季GDP成長6.2%，比第1季下滑0.2個百分點，創27年以來新低；今年上半年成長6.3%，也比去年同期下滑0.5個百分點。即使在2009年金融危機期間，中國大陸的季經濟成長率也未曾低於6.4%，顯示長達數個月的美中貿易戰，讓陸經濟大受影響。

根據國際貨幣基金（IMF）布的數據，台灣人均GDP為5萬5244美元，遠高於中國大陸的1萬9519美元。中國大陸由國家主導的經濟模式扭曲投資且壓抑生產力，恐怕無法複製台灣、南韓與日本之前的成長模式，且對債務的依賴也是其他類似東亞國家的2到4倍，造成投資量雖大，但效率卻難與其他國家相比。

不過對此，陸媒深具信心表示，今年上半年成長6.3%是「領跑全球的速度」，凸顯經濟還是十分穩，認為政府有能力透過貨幣和財政政策應對外部挑戰。

(中時電子報)