台北市長柯文哲連日來對民進黨頻開炮，對於總統蔡英文稱「每個人都應該在自己崗位上好好做事」，柯痛批「今天如果蔡英文把她總統工作做好，會出現這些事情嗎？會出現韓流嗎？所以第一個要回答的是，你總統都沒做好了！」名嘴謝寒冰表示，柯深知，若他無法把蔡打成姚文智，他自己就要變姚文智。

柯文哲近日火力全開，批蔡英文「老百姓講的話她也聽不懂太多，不然一例一休怎麼會搞成這樣子」。對此，蔡英文重申，任何政治人物都應該在現在崗位上去做自己的工作，才不會辜負選民給我們的託付和委託。柯則再度反擊，他說若蔡英文把她總統工作做好，會出現這些事情嗎？會出現韓流嗎？「所以第一個要回答的是，妳總統都沒做好了！」

對此，謝寒冰也在臉書發文指出，柯文哲終於對蔡英文發動攻勢了！柯文哲深知他如果沒辦法把蔡英文打成姚文智，他自己就要變成姚文智，所以八月底前假使柯沒法營造出反超趨勢，他將不會參與這次總統大選！

網友則紛紛表示「 認同。我也覺得他一直在觀望評估，沒搞頭就不參戰了」、「藍綠候選人已經確定，柯開始打藍又打綠」、「他猛打蔡，狂撈藍綠還有中間選民的票」、「柯P選總統的起手式！等著看吧！左批蔡右砍韓，力道會一次比一次重！」。

(中時電子報)