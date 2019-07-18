為迎接暑假來臨，北市觀傳局18日推出「北北基景點暢遊卡」，內含「20個景點門票＋200間店家優惠」，並加贈可儲值悠遊卡1張，臺北市政府觀光傳播局用滿滿的誠意為你打造每一次的旅遊回憶。

新推出的「景點暢遊卡」擁有城市、藝術、人文、科學、親子5大元素，不僅可使用於動物園、搭乘貓纜、美麗華摩天輪、淡水古蹟博物館等，其餘還包括兒童新樂園、北美館、當代藝術館、淡水渡輪、野柳、黃金博物館、十三行博物館、朱銘美術館、和平島公園、海洋科技博物館，滿滿的北北基三市共20個景點任君選擇。

北市觀傳局此次並特別規畫了2日、3日及4日券，旅客可依照行程自由規劃，同時鏈結大臺北地區200間優惠店家，憑卡即可享美食、體驗、住宿及禮品等不同類型的優惠，只需要出發前做好功課，就可以一路省很大！。

除此之外，「景點暢遊卡」儲值悠遊卡設計以「快樂的旅人」為主題，以藕粉色帶出清新溫和的感受，透過活潑的筆觸呈現，詮釋出旅人歡愉的意象，十分具有珍藏價值。

為了讓更多的朋友容易入手，「景點暢遊卡」的價格也是誠意十足，2日券特價650元、3日券特價850元、4日券也僅需要1,050元。另為歡慶上市發行，7月18日起透過「北北基好玩卡」官網購買，就送臺北雙層觀光巴士「4小時票」（價值300元），數量有限送完為止。更多資訊請上官方網站「北北基好玩卡Taipei Fun Pass」https：／／funpass.travel.taipei／ 查詢。

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