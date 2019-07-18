彰化縣副縣長洪榮章(左起)、立委參選人謝衣鳳也大力推薦農會開發的金蜜芒果新產品，謝衣鳳更稱芒果冰棒滋味和賣相都太甜美，媲美「芒果界林志玲」。（謝瓊雲攝）

埔心鄉農會大力推廣在地生產的金蜜芒果，每年會收購次級品鮮果加工成各式產品，除了暢銷的芒果乾，今年再推出急凍鮮果冰棒和芒果酒，讓人品嘗到不一樣的金蜜芒果滋味和獨特香氣。（謝瓊雲攝）

埔心鄉農會與在地的百豐酒莊合作，歷時一年多不斷研發釀造出的「日酒見真情」金蜜芒果酒，金黃透明酒液中帶有濃郁的芒果香氣。（謝瓊雲攝）

彰化縣埔心鄉是全台最主要種植金蜜芒果的產地，埔心鄉農會耗時一年多時間研發，18日發表「日酒見真情」芒果酒，和鮮果冰棒兩款新品，尤其整顆芒果削皮剖半後急速冷凍的冰棒，被譽為「芒果界的LV」，吃過的都讚不絕口。

彰化縣副縣長洪榮章、縣議員許晉揚、立委參選人謝衣鳳等人都出席新品發表會，品嘗各種加工產品；以整顆新鮮芒果清洗削皮後去籽剖半後急凍的鮮果冰棒，完整保留鮮果酸甜風味，不用擔心融化滴落，讓謝衣鳳吃過後大讚，外表滋味都太甜美了，是「芒果界的志玲姊姊」，應該推廣到百貨超市，讓貴婦們人手一支。

採低溫熟成發酵釀造的金蜜芒果酒，色澤金黃透明、喝來清香可口，甜度10度、酒精濃度11度；洪榮章以埔里農會百香果酒為例，建議好的釀造水果酒，一定要走出去參賽、打出知名度，也可結合彰化優鮮蔬果平台銷售，打團體戰。

總幹事張旗聞表示，金蜜芒果全鄉種植面積達45公頃，近年農民平均每分地都有20萬至30萬元收益；目前評鑑頂級鮮果每顆可賣到100元，農會收購加工的次級品每公斤約30元，加工製作成冰淇淋、枝仔冰棒、芒果乾、果凍和果醬，又以芒果乾最暢銷。

推廣部主任徐彩瑜指出，急凍鮮粿冰棒每支零售價80元，每盒6支裝450元，芒果酒每瓶375毫升、2入一組售價800元。去年因收購了七成的水傷芒果加工，預計製作2萬支冰棒和1000組酒；由於今年芒果產量稍減、品質佳，收購量變少，明年加工品勢必減少，呼籲想嘗鮮的民眾要把握機會向農會洽詢預購。

(中時 )