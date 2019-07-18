北市議員王鴻薇昨天質疑，台北市長柯文哲上任後由研考會執行官方民調42次，其中30次問及受訪者「政黨傾向」，甚至還藉著市政議題，把新北市民也納入民調範圍，根本是用市政資源打選戰。柯今早受訪時反嗆，這是學術題目，且從馬英九、郝龍斌擔任市長時就這麼做，要議員回去唸點書；王則不甘示弱回擊，要北市府拿出證據來。

柯文哲近日多次對民進黨開炮，今又槓上藍營市議員。針對王鴻薇質疑市府拿公家資源替他個人打選戰，柯文哲今怒嗆「叫她回去唸書」，馬、郝時代做民調就有政黨民調，如果王不曉得，就請研考會主委直接把資料貼在議員臉書上；另一方面，調查政黨傾向這在民調叫做內部控制，是學術題目，「不懂不要亂講話」！

不過，王鴻薇對柯文哲這番話相當不滿。她痛批，等了一個早上，研考會也沒到她臉書貼資料，她自己打給研考會，對方說市府調查政治傾向調查到新北市，根本是前無古人的做法；她認為，政治傾向的題目，居然將民調樣本擴大到新北市，本身就令人匪夷所思，如果只是需要調查市政議題需要樣本，怎麼不請新北市幫忙調查、提供？

王鴻薇呼籲，柯文哲講完話也要拿出證據，否則罵這麼大聲，真的很糗！就請「唸很多書」的柯市長解釋一下，為什麼只有柯市府會去調查其他縣市人民的政治傾向？

(中時 )