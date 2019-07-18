女墜樓無生命跡象。

女子疑似從頂樓墜落。（陳鴻偉翻攝）

北市警消18日下午2時20分獲報，1名50多歲女子摔落在國興路上，全身骨折重傷，救護車前往搶救時，發現女子已無生命跡象，現已送往和平醫院急救中，女子身份及墜樓原因正由萬華警方進一步調查中。

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