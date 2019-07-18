北市國興路大樓 50歲女摔落急救中 15:342019/07/18 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市國興路大樓下午驚傳女子墜樓。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 女墜樓無生命跡象。 女子疑似從頂樓墜落。（陳鴻偉翻攝） 北市警消18日下午2時20分獲報，1名50多歲女子摔落在國興路上，全身骨折重傷，救護車前往搶救時，發現女子已無生命跡象，現已送往和平醫院急救中，女子身份及墜樓原因正由萬華警方進一步調查中。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #女子 #北市 #急救 #墜樓原因 #身份 也許您會感興趣 推薦閱讀 世大運女子跆拳道團體賽 中華勝南韓摘金 00:392019/07/14 體育 世大運陸男子4X100米接力、女子半馬團體摘銀 12:142019/07/14 兩岸 連2天對同一正妹襲臀 捷運痴漢被訴 09:552019/07/15 社會 弘光東協廣場辦活動 移工闖關學保健及CPR 14:272019/07/15 生活 苗栗叔侄捕魚 叔溺水失蹤獲救無生命跡象 19:362019/07/15 社會 桃園市德民獅子會 愛心捐贈AED 04:102019/07/16 產業特刊 一家四口野溪溺水 妻兒獲救夫命危 14:052019/07/16 社會 潭子國小女子手球隊赴匈牙利參賽 勇奪亞軍榮耀返國 16:462019/07/16 生活 恐怖 新莊女利剪隨機攻擊路人後狂笑 23:312019/07/17 社會 她吃生牛肉後狂瀉 拉出5公尺蟲還會蠕動 14:172019/07/18 生活 社會熱門新聞 離奇！男屍突張眼：想喝水 復活幾分鐘又死亡 - 社會 富商養小3生3子 提驗DNA才知花9千萬當盤子 - 社會 抓到這蛇…就發了 值一輛瑪莎拉蒂 - 社會 人妻冰箱驚見「乳白液體」 竟是小三的母乳 - 社會 李佳芬赴鐵警告別式遭抹黑 胞弟李明哲：可恥又痛心 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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