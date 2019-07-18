傳聞中放出周柏豪二婚喜帖的狂粉Linda最近常貼婚紗照。（圖／取自《on.cc東網》）

34歲香港男星周柏豪過去以出道曲《同天空》走紅，也曾演電影《原諒他77次》 ，2016年他迎娶圈外女友Stephanie，兩人愛情長跑10年獲得不少祝福，去年周柏豪鬆口準備和老婆拚生子，今(18日)港媒卻傳出周柏豪疑似低調離婚，下月將再婚，且還有喜帖流出，對此，周柏豪經紀人否認，所謂的二婚妻子可能只是周柏豪的一名狂粉。

周柏豪出道至今緋聞不少，曾和薛凱琪、江若琳傳緋聞，也分別和賭王千金何超雲及何超蓮過從甚密，3年前周伯豪情歸女友Stephanie。據《東網》報導，最近網上傳出疑似周柏豪下月將二婚的請帖，傳聞中周柏豪的「新歡」名叫Linda，兩人疑下月將在尖沙咀一間五星級飯店宴客。

循線找到公開「喜帖」的源頭，可見這名自稱是真正「周太」的Linda年約40歲，最近常曬出婚紗照和準備結婚用品的照片，還喊話自己快搬家了，已改姓為周，稱：「You can call me…Linda Chau already」，又稱周柏豪已經跟Stephanie離婚，對此，求證周柏豪經紀人，對方表示：「不是事實不做回應」。

(中時電子報)