世界衛生組織（WHO）宣布非洲剛果民主共和國(DRC)伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，呼籲各國共同對抗，加強邊境檢疫與防治，目前我國疾管署仍然維持剛果民主共和國旅遊疫情建議等級為第二級：警示(Alert)。

疾管署沒有進一步調高剛果民主共和國旅遊疫情等級，主要是配合世衛組織的建議，WHO指出，各國不要關閉邊界或對旅行、貿易施加任何限制，以避免民眾與貨物轉以其它無法監控的口岸或方式流動，反而不利防治措施。

疾管署副署長莊人祥表示，由於剛果民主共和國北基伍省首府戈馬市(Goma)首例伊波拉病毒感染確診個案，WHO在7月17日召開緊急專家會議，鑑於疫情有擴散風險，符合國際衛生條例須整合國際資源，因應疫情。

因此，WHO於台灣時間今天凌晨宣布剛果民主共和國(DRC)伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)，呼籲各國合作對抗該疾病。

因應WHO的宣布，疾管署今天召開會議進行疫情風險評估，針對疫情監測、檢疫措施、感染控制、醫療整備與檢驗量能等因應作為進行盤點，以及風險提升預作相關因應整備。

疾管署建議台灣民眾前往當地應要採取加強防護，因為剛果民主共和國近一周新增84例伊波拉病毒感染病例，自去年5月至今 已累計2512例，其中1676人死亡；確診病例中有136例為醫護人員、其中41例死亡。

WHO表示，該國院內感染持續、檢測及隔離不及時、局勢不安定、邊境漏洞與高人口流動率等因素，增加當地傳播風險。此外，近期北基伍省首府戈馬市(Goma)確診首例與往返烏干達商人確診死亡事件，顯示疫情持續擴大。

民眾應遵守「2不1要」，莊人祥指出，若非必要，不去該國北基伍省(North Kivu)與伊圖里省(Ituri)的伊波拉疫情流行地區；若有如必須前往，應避免接觸或食用野生動物，不去當地醫院探視或接觸病人，並要落實勤洗手與咳嗽戴口罩等個人防護。

(中時 )