神農路箱涵末端銜接曹公圳、原本僅80公分的排水孔預計將擴寬，為了避免豪雨造成箱涵宣洩不及的狀況，工程單位暫時先挖設兩條水道，同時調來兩部抽水機待命。（袁庭堯攝）

山貓與怪手聯手清淤，神農路段目前已清出2500頓廢棄物及淤泥。（袁庭堯攝）

高巿府水利局自4月底開始展開鳥松區神農路與曹公新圳附近的清疏。（資料照/曹明正翻攝）

國民黨議員王鴻薇在FB貼出神農路清淤照片，感嘆韓國瑜「做到流汗嫌到流涎」。並諷刺「蘇貞昌該大開眼界了吧?高雄20年沒清的下水道。」(王鴻薇臉書)

高雄市長韓國瑜昨日來到每逢颱風、豪雨必淹的神農路段親自視察清淤現況。國民黨議員王鴻薇在FB貼出神農路清淤照片，感嘆韓國瑜「做到流汗嫌到流涎」。並諷刺「蘇貞昌該大開眼界了吧?高雄20年沒清的下水道。」

去年823水災，高雄市鳥松區神農路一帶淹水嚴重。坔埔里長蔡財旺表示，神農路一帶二十幾年來市府從未清淤過，每逢颱風、豪雨必定淹水，這次終於徹底清淤了。韓國瑜昨日親自視察清淤現況表示，神農路段箱涵淤積嚴重，透過水利局上、中、下游清淤工作三箭齊發，希望能夠徹底解決當地民眾的淹水惡夢。

國民黨議員王鴻薇在FB貼出神農路清淤照片，諷刺「蘇貞昌真的要大開眼界了」，民進黨高雄執政20年沒清的下水道，每逢颱風必淹的神農路，看到底下這些龐然巨物，快比一個小學生高了。即使初選，韓國瑜市政工作從來沒停過，未來就算繼續大選，相信高雄這二十年來不知道有多少穢物，一定會也會讓他慢慢出土。

網友留言「我鄉下來的書讀的不多不會說話，我只會把照片貼到陳菊臉書上讓她大開眼界。」、「哇！多久沒清花媽錢用到哪裡去了」、「這些應該發到高雄市議員的臉書去，問問那些高雄市議員這幾年來在幹什麼的」、「剛上任半年，哪裡來的這麼多污泥？！苦了高雄20年！」、「下架民進黨」。

(中時電子報)