上海一名已婚52歲劉姓男子與28歲陳姓女子，7年前相戀相愛，進而生了3個小孩，期間雖然花約2000萬人民幣（台幣約9000萬元），但劉男當時心想，為了孩子一切都值得，直到今年4月，劉男的元配發現丈夫經常匯錢給一名女子，這件事才浮出水面，事後劉男跟結婚20多年的老婆攤牌，為了證明私生子是自己的親骨肉，便向陳女提出要驗DNA，沒想到對方就此消失無蹤，這才發現自己都是幫別人養老婆、小孩。

據陸媒報導，劉男回憶，當時結識陳女時，心想自己已經結婚多年，孩子也長大了，不想惹上這麼多麻煩，便拿了錢要求陳女將孩子拿掉，但陳女堅決反對，甚至為了孩子休學，回到老家把生下孩子， 讓他內心十分感動，決定不惜一切代價讓對方過好生活。

結識相戀7年來，陳女生了3個孩子，而且都說是劉男的，還時常以扶養孩子為由，向劉男提出許多經濟上的要求，包括買車、買房，而對方也都無條件答應，劉男這7年在陳女與3個小孩的身上，就這樣心甘情願在她們身上花了200 萬人民幣。

但今年四月，劉男的妻子從丈夫的匯款發生丈夫有小三，還要求3個私生子的DNA，豈料劉男打電話向陳女提出驗孩子DNA的事之後，對方就消失無蹤，跑到陳女給的地址找人，發現根本沒這個人，便立即報警處理。

警方查出，陳女早就已婚，不過與丈夫感情不好，甚至已將孩子的撫養權與所有財產都給對方，近日也決定辦離婚手續。此外，陳女還把劉男給她的錢，拿去買4套房和2輛名車。警方已將陳女依涉嫌詐騙罪行政拘留，並凍結所有房產和車子。

(中時電子報)