北市吳姓男子因突如而來的大雨，拿走放在麥當勞門口傘架上的雨傘，遭邱姓女子控告竊盜罪，他辯稱以為是「愛心傘」，士林地院審結，法官認為一般民眾只需普通社會經驗都能判斷，是進入店內消費暫時放置在外，並非愛心傘，判處吳姓男子罰金5000元，得易服勞役5日，緩刑2年，全案仍可上訴。
65歲的吳姓男子，平時在路邊發宣傳單，去年11月17日上午10點多，行經內湖區麥當勞金龍店門口，拿走放在門口傘架上的1把雨傘，一邊撐傘、一邊發DM。而被害的邱姓女子則在店內用餐，離開時發現雨傘不翼而飛，因而向警方報案。
警方調閱監視器話找到吳男，他一開始否認拿走雨傘，看到畫面後，改稱以為是愛心傘，並主張自己患有精神疾病，但法官衡量，吳為了貪無一己方便，犯後還多方推搪，而邱女考量一把雨傘的價值只有200元，同意法官從輕發落，法官判處罰金5000元，並緩刑2年。
(中時 )
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