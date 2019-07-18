陳文政無預先告知「突擊」檢查肉品市場，包含洗車場排水溝工程、汙水處理池加蓋及回收水再利用工程等。（陳世宗翻攝）

今年5月環保局針對肉品市場臭味汙染重罰10萬元，肉品市場並提出3大改善計畫。市議員陳文政18日以「突襲」方式到場檢查，檢視肉品市場改善是否有落實，並重申北區居民立場「遷建要進行、改善不能停」。經發局強調，預計109年6月前完成遷建選址作業。

陳文政表示，今年5月他在議會強調「臭味」也是空汙的一種，請環保局對肉品市場嚴格執法，環保局開出10萬元罰單並要求限期改善；時隔兩個月，他無預先告知情況下到場「突擊」檢查，包含洗車場排水溝工程、汙水處理池加蓋及回收水再利用工程等。

陳文政說，其中「洗車場排水溝工程」已接近完工。過去沖洗豬隻車輛時帶有排泄物廢水總是留在場區地面，經陽光曝曬後臭氣熏天；現集中到排水溝，縮短陽光曝曬時間，減少部分臭味來源。其他兩項目前設計規畫都接近完成，將於近期發包。

陳文政向肉品市場董事長吳桂森重申「遷建要進行、改善不能停」才符合北區人的期待；過去40年前肉品市場設址於北區，因周遭人口密度較低。目前一牆之隔就是民宅，肉品市場設備都很老舊遷建一定要加速進行，肉品市場的臭味改善工程仍要進行，降低臭味逸散。

經發局強調，肉品市場遷場前改善將持續推動；市府規畫新的肉品市場以觀光工廠功能為主，肉品供應目標為輔，著重與鄰近區域環境生態關係，期盼建立全台肉品市場新典範。目前正盤點全市適宜遷場地點，並進行可行性分析，預計109年6月前完成選址作業。

(中時 )