棗農嘆看天吃飯，祈求後續熱帶低壓北上，雨勢不要大大。（巫靜婷攝）

苗栗公館種植紅棗聞名，今年受氣候影響，紅棗減產7成。（巫靜婷攝）

苗栗公館棗農搶收成熟果實。（巫靜婷攝）

輕颱丹娜絲雖擦邊球未接觸台灣陸地，但苗栗公館鄉的棗農仍繃緊神經，深怕外圍環流影響，間歇性雨勢會打壞棗果導致血本無歸，公館紅棗今年產量比往年少7成，主要受到暖冬等天候影響，開花結果率奇低無比，農會總幹事韓鴻恩表示，颱風不來棗農傾向不搶收，免得後續沒果可採。

輕颱丹娜絲路徑不斷東修，暴風圈未接觸台灣陸地，但位在菲律賓西側的熱帶低壓開始北上，趁著風雨尚未來襲前，有棗農加派人手採收紅棗，棗農徐立明表示，今年紅棗大減產不到往年的3成，前陣子南風很強，氣溫一高紅棗也比往年熟得更快，幸好颱風沒來，最擔心還是後續的雨水。

徐立明說，最近天氣很熱，成熟的紅棗若遭大雨拍打會裂果，嚴重影響良品率，使紅棗的產銷情形雪上加霜，做農事看老天爺賞不賞飯吃，未來還有2個禮拜的採收期，由於農會今年將紅棗文化節訂得較晚，加上自己的果園屬開放式，若後續因雨勢損及紅棗，遊客將無法體驗採果樂趣。

大雨殃及公館農產，不僅紅棗就連芋頭也將受害，韓鴻恩說，幸好颱風往西北偏，否則造成紅棗落果外，芋頭植株傾倒可能因此腐爛，只能忍痛將葉子砍除，農民目前擔心的還是後續雨勢，紅棗受陽光曝曬又逢雨過天青會裂果，雖然製成果乾影響不大，但外觀品質還是有差別，只期盼低壓帶雨勢不要太大。

(中時 )